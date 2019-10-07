شاهد كيف خطف “بائع الحب“ قلب المطربة أصالة نصري

الإثنين 7 أكتوبر 2019

الطفل اليمني

كتب الخليج 365 - خاص

وسط حالة الحرب والنزاعات التي تعيشها بلادنا، انتشرت قصة "بائع الماء" انتشاراً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها الناس تفاعلاً مؤثراً، للطفل اليمني عمرو أحمد الذي يبيع الماء ويغني للمارة، في شوارع العاصمة صنعاء.



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وأجبر الطفل بصوته الملائكي وإحساسه العميق المارة على سماعه، والتقاط الفيديوهات له وهو يغني أغاني يمنية كأغنية "حبيبي أنت وينك من زمان" للفنان اليمني صلاح الأخفش، بأداء مؤثر، كما تمكن بعد انتشار صوته على موقع يوتيوب من لقاء فنانه المفضل صلاح الأخفش والغناء معه.

من جانبها، أبدت الفنانة والمطربة السورية أصالة نصري، إعجابها الشديد بالطفل اليمني، عمرو أحمد، الذي يغني ويبيع المياه لسائقي السيارات المارة ونعتته بـ"بائع الحب".

ونشرت أصالة، أمس الأحد، فيديو الطفل الذي بات حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشغلهم بجمال صوته.

وقالت في تدوينة على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "ما أحلاك يا روح قلبي ويا أجمل صوت وروح، يا بائع الحب وبائع الطيبة وبائع الفرح يا ابني عمر بائع الماء، مو معقول مو معقول هالجمال".

وانتشر فيديو الطفل عمر على شبكة الإنترنت كالنار في الهشيم، حيث ظهر خلال المقطع وهو يؤدي أغنية "حبيبي انت وينك من زمان" للفنان اليمني صلاح الأخفش، بصوت شجي، بينما كان يبيع المياة لسائقي السيارات المارة.