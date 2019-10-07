أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الإثنين 7 أكتوبر 2019 الجيش كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019 وهي كالتالي:

صحة المهرة ترفع مذكرة بشأن الفوارق المستحقـة لموظفي المكتب https://www.elyamnelaraby.com/425061/ وزارة الإعلام تتضامن مع صحيفة “الفجر المصرية” بعد قرار إغلاق صفحاتها من قبل "فيس بوك"https://www.elyamnelaraby.com/425063/ وزير إماراتي: نقدر جهود الرياض في توحيد الصف اليمني في مواجهة الحوثيhttps://www.elyamnelaraby.com/425066/ تواصل أعمال الانشاء بمركز اليسر التخصصي لعلاج أمراض الكلى بوادي حضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/425069/ قيادي بالإنتقالي لـ"الخليج 365": هجوم فيسبوك دليل على مدى تأثير الفجر في الإعلام العربيhttps://www.elyamnelaraby.com/425077/ المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بسيئون يستعد لإدخال دوره الثاني للخدمةhttps://www.elyamnelaraby.com/425072/ الهلال الأحمر الإماراتي ينظم عرساً جماعياً لـ200 شاب وفتاة بالخوخةhttps://www.elyamnelaraby.com/424506/ العمالقة تدفع بتعزيزات نحو أبين وعدن ولحجhttps://www.elyamnelaraby.com/424509/ المكتب التنفيذي لوادي حضرموت يناقش تقارير عدد من المكاتب الخدميةhttps://www.elyamnelaraby.com/425075/ Advertisements باحث في علم الإجتماع السياسي يكشف لــ "الخليج 365" أهداف ثورة 14 أكتوبرhttps://www.elyamnelaraby.com/424515/ بدعم إماراتي.. انطلاق حملة الرش الرذاذي في محافظة لحجhttps://www.elyamnelaraby.com/424516/ الشيخ بن عطاف يقترح على الرئيس هادي التنحي من أجل السلامhttps://www.elyamnelaraby.com/424517/ حضرموت .. مجلس تنسيق جمعيات ذوي الاعاقة يقر موعد الإحتفال باليوم العالمي للمعاقhttps://www.elyamnelaraby.com/424518/ سياسي يمني يكشف لــ "الخليج 365": دور خطابات " جمال عبدالناصر" في إشعال ثورة 14 أكتوبرhttps://www.elyamnelaraby.com/424519/ مليشيا الحوثي تقع في فخ ألغامهاhttps://www.elyamnelaraby.com/424520/ بعد اختفائها عدة أيام.. قوات التحالف البحرية تعثر على السفينة المفقودة بالمهرةhttps://www.elyamnelaraby.com/424529/ مدير مكتب الشباب بالمهرة يناقش استعدادات الدوري التنشيطيhttps://www.elyamnelaraby.com/424533/ تدشين ندوة علمية حول الجلطة الدماغية بمستشفى سيئون العامhttps://www.elyamnelaraby.com/424541/ مكتب الصحة بالمهرة يتسلم ثلاجة مركزية وملحقات أخرى من اليونيسيفhttps://www.elyamnelaraby.com/424545/ العثور جثة مرعبة مدفونة وسط الكثبان الرملية بساحل أبين.. صورةhttps://www.elyamnelaraby.com/424547/ # اليمن # فيس بوك # الحوثي # فيسبوك # حضرموت # الخليج 365 # هادي # مليشيا الحوثي # الرياض # التحالف # الرئيس هادي

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