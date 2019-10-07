- 1/2
- 2/2
الإثنين 7 أكتوبر 2019
حلف حضرموت الساحل يستضيف الحكم بن عجاج
كتب
الخليج 365 - المكلا
استضاف "حلف حضرموت الساحل والهضبة" صباح اليوم بمكتبه في المكلا الشيخ الحكم عبدالله مبروك بن عجاج النهدي وكان في استقباله رئيس حلف الساحل والهضبة الشيخ احمد الجويد باقديم ونائبه الشيخ علي عمر بامزعب وعدد من مشائخ ومناصب قبائل حضرموت الساحل والهضبة والشخصيات الاجتماعية.
هذا وقد رحب الشيخ علي بامزعب نائب رئيس حلف حضرموت بالساحل والهضبه بالحكم بن عجاج وأكد على مكانته كأحد أبرز الشخصيات في حضرموت التي يلتف الجميع حولها مشيدا بأدواره البارزة في مايتعلق بالقضايا الحقوقية والقبلية والصلح بين القبائل وآنهاء الثارات وإخماد الفتن.
من جانبه عبر الشيخ بن عجاج عن شكره للضيافة وسعادته بالحضور في لقاء اليوم مع هذا الجمع من الشخصيات والقيادات الحضرمية تحت مظلة "حلف حضرموت" هذا الاسم الذي صنع التاريخ وخلق وعي ورأي شجاع ومواقف خالدة وكان الحلف الخطوة الأولى نحو توحيد الكلمة ورص الصفوف ويجب ان يستمر هذا الدور الايجابي في المجتمع تحت شعار "واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا"
وأكد بن عجاج على أهمية دعوات التقارب وتوحيد الصف والكلمة بين اطياف المجتمع ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العامة والحذر من دعوات التفرقة بما يخدم حضرموت وأهلها في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها البلد وان تكون القبائل رافدا للدولة والسلطة الحضرمية بالمحافظة ولعل اهم تلك القضايا التي تشغل بال أهالي حضرموت هي الانفلات الأمني في وادي حضرموت.
كانت هذه تفاصيل خبر حلف حضرموت الساحل يستضيف "الحكم بن عجاج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.