الإثنين 7 أكتوبر 2019

حلف حضرموت الساحل يستضيف الحكم بن عجاج

كتب الخليج 365 - المكلا

استضاف "حلف حضرموت الساحل والهضبة" صباح اليوم بمكتبه في المكلا الشيخ الحكم عبدالله مبروك بن عجاج النهدي وكان في استقباله رئيس حلف الساحل والهضبة الشيخ احمد الجويد باقديم ونائبه الشيخ علي عمر بامزعب وعدد من مشائخ ومناصب قبائل حضرموت الساحل والهضبة والشخصيات الاجتماعية.



Advertisements

هذا وقد رحب الشيخ علي بامزعب نائب رئيس حلف حضرموت بالساحل والهضبه بالحكم بن عجاج وأكد على مكانته كأحد أبرز الشخصيات في حضرموت التي يلتف الجميع حولها مشيدا بأدواره البارزة في مايتعلق بالقضايا الحقوقية والقبلية والصلح بين القبائل وآنهاء الثارات وإخماد الفتن.

من جانبه عبر الشيخ بن عجاج عن شكره للضيافة وسعادته بالحضور في لقاء اليوم مع هذا الجمع من الشخصيات والقيادات الحضرمية تحت مظلة "حلف حضرموت" هذا الاسم الذي صنع التاريخ وخلق وعي ورأي شجاع ومواقف خالدة وكان الحلف الخطوة الأولى نحو توحيد الكلمة ورص الصفوف ويجب ان يستمر هذا الدور الايجابي في المجتمع تحت شعار "واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا"

وأكد بن عجاج على أهمية دعوات التقارب وتوحيد الصف والكلمة بين اطياف المجتمع ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العامة والحذر من دعوات التفرقة بما يخدم حضرموت وأهلها في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها البلد وان تكون القبائل رافدا للدولة والسلطة الحضرمية بالمحافظة ولعل اهم تلك القضايا التي تشغل بال أهالي حضرموت هي الانفلات الأمني في وادي حضرموت.