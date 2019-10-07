توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت ومؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي

جانب من توقيع الاتفاقية

كتب المكلا / أشرف باجبير

جرى بمدينة المكلا التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت ومؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي وقعها كل من الأستاذ فهمي عبدالهادي بن شبراق المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين والمهندس فهد عبدالله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع في إطار تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني وتهدف الاتفاقية إلى تبادل العلاقات المشتركة بين الجانبين فيما يخدم المجتمع بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الخدمات البيئية وتحسين عمل النظافة واستثمار الإمكانيات والقدرات والخبرات البشرية المتاحة لدى الأطراف وتوجيهها لإحداث التغييرات لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما والمساهمة في خدمة المجال التنموي والخدمي لما من شأنه خدمة المجتمع في حضرموت . حضر مراسيم التوقيع أشرف أحمد باجبير مدير العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي .



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