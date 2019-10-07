وكيل وادي حضرموت يتفقد سير العمل بعدد من المشاريع التعليمية

الإثنين 7 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - سيئون

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم على سير العمل بعدد من المشاريع التعليمية والتربوية بمديرية سيئون والممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط .



وخلال جولته الميدانية تعرف الوكيل الكثيري برفقة مدير عام التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت الدكتور محمد فلهوم وامين عام المجس المحلي بمديرية سيئون المهندس حسين بامخرمة على سير العمل بمشروع استكمال مجمع عبدالناصر التربوي للبنات بمدينة الغرفة و الذي يتكون من 30 فصل و مختبرات وقاعة بكلفة اجمالية تبلغ 567 الف و 15 دولار .

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فيما مشروع مدرسة 30 نوفمبر للبنات بمنطقة مدودة تتكون من 9 صفوف مع المرافق و بكلفة اجمالية 247 ألف و 564 دولار .

في حين مدرسة المهاجر للبنات بمدينة سيئون تبلغ كلفتها 197 ألف و 713 دولار وتضم 12 صف دراسي مع ملحقاتها وبلغت نسبة الانجاز بالمشروع قرابة 90 % .

الى ذلك تفقد الوكيل الكثيري برفقة مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتعليم المهني محبوب فرج أمان سير العمل بمشروع بناء المعهد الفني والتدريب المهني بسيئون و البالغة كلفته 706 ألف و 72 دولار .

و يتكون المشروع الذي يقع على مساحة تقدر بثلاثة ألف متر مربع على قاعة كبرى و 4 مباني بها 33 قاعة .