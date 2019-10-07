قيادي بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": هجوم فيسبوك دليل على مدى تأثير الفجر في الإعلام العربي

الإثنين 7 أكتوبر 2019

نصر العيسائي

كتب سيد مصطفي

قال نصر العيسائي،عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ونائب رئيس مركز شمسان للدرسات والاعلام وحقوق الانسان في بريطانيا، إن الحملة التي قام بها موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ضد مؤسسة الفجر المصرية بإغلاق صفحاتها بإيعاز من قوى الشر قطر وإيران وتركيا بسبب إنتقاد موقعها الإلكتروني لهم، إن دلت على شيئ فإنها تدل على مدى تأثير نشاط مؤسسة الفجر على القارئ العربي بالشكل الذي دفع تلك الدول لتمويل تلك الخطوة.

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وأكد العيسائي في اتصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تلك الحملات الإعلامية المضادة ضد المؤسسة يجب أن تزيد من فريقها العامل قوة، و لا تعار أي إهتمام، وإنما تزيد من وتيرة وصلابة مؤسسة الفجر في كشف الحقائق ونقد مثلث الشر.

وأعرب عن تضامنه مع مؤسسة الفجر و مواقعها وخاصة موقع الخليج 365 القريب لقلوبنا والذي يغطي اخبار المجلس الانتقالي دوما بصورة مهنية وراقية