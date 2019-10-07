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الإثنين 7 أكتوبر 2019
نصر العيسائي
كتب
سيد مصطفي
قال نصر العيسائي،عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ونائب رئيس مركز شمسان للدرسات والاعلام وحقوق الانسان في بريطانيا، إن الحملة التي قام بها موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ضد مؤسسة الفجر المصرية بإغلاق صفحاتها بإيعاز من قوى الشر قطر وإيران وتركيا بسبب إنتقاد موقعها الإلكتروني لهم، إن دلت على شيئ فإنها تدل على مدى تأثير نشاط مؤسسة الفجر على القارئ العربي بالشكل الذي دفع تلك الدول لتمويل تلك الخطوة.
وأكد العيسائي في اتصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تلك الحملات الإعلامية المضادة ضد المؤسسة يجب أن تزيد من فريقها العامل قوة، و لا تعار أي إهتمام، وإنما تزيد من وتيرة وصلابة مؤسسة الفجر في كشف الحقائق ونقد مثلث الشر.
وأعرب عن تضامنه مع مؤسسة الفجر و مواقعها وخاصة موقع الخليج 365 القريب لقلوبنا والذي يغطي اخبار المجلس الانتقالي دوما بصورة مهنية وراقية
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": هجوم فيسبوك دليل على مدى تأثير الفجر في الإعلام العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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