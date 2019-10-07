المكتب التنفيذي لوادي حضرموت يناقش تقارير عدد من المكاتب الخدمية

الإثنين 7 أكتوبر 2019

جانب من الاجتماع

كتب الخليج 365 - سيئون

ناقش المكتب التنفيذي لوادي وصحراء حضرموت اليوم في دورته الاعتيادية لشهر اكتوبر برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري تقارير تقييمية لنشاط عدد من المكاتب الوزارات والهيئات .



و استعرض المكتب بحضور قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس و الوكلاء المساعدين لشؤون وادي وصحراء حضرموت المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي تقرير تقيمي لمكتب وزارة الزراعة والري في مجال الارشاد الزراعي و البيطرة ومكافحة الافات الزراعية ، و تقارير اخرى عن اوضاع هيئة البحوث الزراعية و أهم التقنيات البحثية و إدارة الري والاستصلاح الزراعي .

و استمع المكتب التنفيذي من مدير عام الزراعة بوادي وصحراء حضرموت الى شرح حول اسباب ارتفاع اسعار الخضار والفواكة والسبل الممكنة لايجاد معالجات في وجود اسعار تتناسب والظرف المعيشي للمواطن في ظل الازمة التي تشهدها البلاد.

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كما تناول المكتب تقرير تقييمي عن مستوى تنفيذ برامج التدريب النظامي والدورات القصيري للغير الى جانب تقرير عن تنمية الموارد المالية والبشرية ورفع كفاءة الاداء في مكتب الإدارة العامة للواجبات الزكوية ومكاتبها في المديريات .

وكان الوكيل الكثيري اكد في مستهل الاجتماع على بقاء وادي حضرموت هادئا و بعيدا على الاحداث التي تشهدها البلاد حفاظا على استمرار مؤسسات الدولة قائمة. مشيرا الى ان السلطة تتابع القيادة السياسية في تنفيذ المطالب الخاصة لابناء المحافظة وخصوصا في تعزيز الاجهزة الامنية لتحسين اداءها وكذا توفير احتياجات الخدمات الاساسية لضمان استمرارها .

منوها الى عدم وجود احتجاز بوادي حضرموت لاي شخص على خلفية التعبير عن الرأي او الانتماء السياسي . محذرا في الوقت نفسه من ان السلطة لن تتهاون مع اي فرد سيسعى الى تعكير الصفو العام والسلم الاجتماعي و الاخلال بالامن .

و دعا الوكيل الكثيري السلطات بالمديريات الى العمل بصورة تشاركية مع الشخصيات والاعيان في الحفاظ على المشاريع التنموية التي يجري العمل فيها حاليا باعتبارها خدمات سيعود نفعها على المواطن و ستمتد حتى الاجيال القامة . مستعرضا جهود السلطة المحلية في استقرار العملية التعليمية بمدارس التربية والتعليم و كليات جامعة سيئون عبر عدد من المشاريع التنموية الممولة من حصة مبيعات النفط لحضرموت.

ووقف المكتب التنفيذي وقفة حداد على ارواح شهداء الحادث الارهابي بشبام الذي نتج عنه استشهاد قائد التحالف العربي بوادي حضرموت وعدد من منتسبي المنطقة العسكرية الاولى .