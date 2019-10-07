المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بسيئون يستعد لإدخال دوره الثاني للخدمة

الإثنين 7 أكتوبر 2019 المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية كتب الخليج 365 - سيئون يستعد المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، من ادخال الدور الثاني للخدمة الصحية بعد بلوغ نسبة انجاز الأعمال الانشائية 95%، بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط، وبإشراف ومتابعة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري.

Advertisements حيث شملت المشاريع المنفذة في المركز، بناء الدور الثاني والذي يحوي 5 غرف ترقيد ومكاتب ادارية وقاعة تدريب وتوعية ومصعد كهربائي ، بكلفة 148 ألف و499 دولار وبفترة تنفيذ حددت بـ 15 شهر. ويعمل المركز منذ انشائه على تغطية الاحتياج المحلي للسكان بالامكانيات المتاحة، حيث ستسهم التوسعة الجديدة من اضافة خدمات جديدة تساهم في تخفيف معاناة المرضى.

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