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الإثنين 7 أكتوبر 2019
جانب من المسجد المعتدى عليه
كتب
الخليج 365
حولت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مساجد في صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، إلى مراكز لبيع أسطوانات الغاز المنزلي، وفق ما أفاد ناشطون.
وتداول ناشطون، على منصات التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر استخدام الميليشيا أحد دور العبادة في صنعاء، نقطة لتجميع أسطوانات الغاز المنزلي.
وتظهر إحدى الصور، عديد أسطوانات غاز منزلي، موضوعة بشكل مرتب، داخل المسجد، ويبدو أن الميليشيا قد حولته إلى مستودع لأسطوانات الغاز.
في حين أظهرت صور أخرى متداولة على نطاق واسع، في منصات التواصل، حافلات متوسطة (باصات) متوقفة داخل مسجد آخر في العاصمة اليمنية.
يذكر أن ميليشيا الحوثي تستخدم العديد من المساجد في مناطق سيطرتها، مواقع عسكرية لعناصرها، الذين يقومون بمضغ القات داخل تلك المساجد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الحوثي يحول مساجد إلى موقف للباصات ومخزن لأسطوانات الغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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