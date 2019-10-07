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شاهد بالصور.. الحوثي يحول مساجد إلى موقف للباصات ومخزن لأسطوانات الغاز

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 7 أكتوبر 2019

جانب من المسجد المعتدى عليه

جانب من المسجد المعتدى عليه

شاهد بالصور.. الحوثي يحول مساجد إلى موقف للباصات ومخزن لأسطوانات الغاز

كتب

الخليج 365

حولت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مساجد في صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، إلى مراكز لبيع أسطوانات الغاز المنزلي، وفق ما أفاد ناشطون.

 

وتداول ناشطون، على منصات التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر استخدام الميليشيا أحد دور العبادة في صنعاء، نقطة لتجميع أسطوانات الغاز المنزلي.

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وتظهر إحدى الصور، عديد أسطوانات غاز منزلي، موضوعة بشكل مرتب، داخل المسجد، ويبدو أن الميليشيا قد حولته إلى مستودع لأسطوانات الغاز.

 

في حين أظهرت صور أخرى متداولة على نطاق واسع، في منصات التواصل، حافلات متوسطة (باصات) متوقفة داخل مسجد آخر في العاصمة اليمنية.

 

يذكر أن ميليشيا الحوثي تستخدم العديد من المساجد في مناطق سيطرتها، مواقع عسكرية لعناصرها، الذين يقومون بمضغ القات داخل تلك المساجد.  

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