تواصل أعمال الانشاء بمركز اليسر التخصصي لعلاج أمراض الكلى بوادي حضرموت

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الإثنين 7 أكتوبر 2019
تواصل أعمال الانشاء
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الخليج 365 - سيئون
تتواصل الأعمال الانشائية في مركز اليسر التخصصي لعلاج وجراحة أمراض الكلى والمسالك البولية، في مدينة سيئون وسط محافظة حضرموت، بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط، وبإشراف ومتابعة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري.
وتتضمن المشاريع الانشائية بمركز اليسر التخصصي لعلاج وجراحة الكلى والمسالك البولية بناء الدور الثاني والذي يحوي 3 غرف عمليات وملحقاتها ، وغرفتي عناية مركزة ، وغرفة ترقيد للرجال والنساء ، بكلفة 406 ألف و524 دولار، وبفترة تنفيذ حددت بـ 12شهرا وبلغت نسبة الانجاز فيه 15 في المائة.
يشار إلى أن المركز يقدم خدماته الصحية بصورة مستمرة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، ويلعب دوراً بارز في علاج حالات الاصابة بالكلى والمسالك البولية، بما يسد من حاجة المجتمع المحلي.
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