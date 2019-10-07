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عاجل : الجيش التركي يفاجى الجميع ويبدا الان اول عملياته العسكرية شمال البلاد والتلفزيون الرسمي يعلن...

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عدن - ياسمين التهامي -  
  جديد "الخليج 365":

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

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 علن التلفزيون السوري قبل قليل عن أنباء عن عدوان تركي على أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية في تل طويل بمحافظة الحسكة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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