شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش التركي يفاجى الجميع ويبدا الان اول عملياته العسكرية شمال البلاد والتلفزيون الرسمي يعلن... والان مع التفاصيل

جديد "الخليج 365": عدن - ياسمين التهامي - Advertisements علن التلفزيون السوري قبل قليل عن أنباء عن عدوان تركي على أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية في تل طويل بمحافظة الحسكة

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الجيش التركي يفاجى الجميع ويبدا الان اول عملياته العسكرية شمال البلاد والتلفزيون الرسمي يعلن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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