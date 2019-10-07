شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور رسمي للحارس الشخصي الجديد للملك سلمان (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر العميد سعد بن مسفر القحطاني، الحارس الشخصي الجديد للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لأول مرة خلال أدائه المهمة خلفا لسلفه الراحل، اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم.

ورصدت كاميرات وسائل الإعلام القحطاني، اليوم، الأحد، وهو يرافق العاهل السعودي خلال استقباله في الرياض رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبدالفتاح البرهان، ورئيس حكومة السودان، عبدالله حمدوك.

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