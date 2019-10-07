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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
نفى مسؤول في حكومة المرتزقة الأنباء التي تحدثت عن إنسحاب الإمارات من عدن وذلك بعد تردد الأنباء عن انسحاب قوات اماراتية من بعض المناطق فضلا عن القوات السودانية المتواجدة في الساحل الغربي.
وقال وزير النقل في حكومة المرتزقة أن الإمارات لا زالت تمارس دورها التخريبي في اليمن ووصفها بأنها “دولة معتدية”.
وفي تغريدة له على حسابه في تويتر، قال صالح الجبواني إن الإمارات لم تنسحب من البلاد، “إنما تعزز قواتها في المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرتها”.
وأضاف أن الإمارات في نهاية المطاف ستخرج من اليمن “لكن محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) لن يخرج إلا بعد أن يغرق بلادنا في بحور من الدم بدأها بالانقلاب الغادر في عدن”، وفق تعبيره.
وختم تغريدته بالقول إن “الإمارات دولة معتدية وإصرارها على البقاء بالقوة سيحولها لدولة احتلال”.
وكان القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات ماهر الحالمي اوضح إن القوات السودانية انسحبت من مدينة عدن، بالتزامن مع انسحاب القوات الإماراتية .
واشار الى أن الاخيرة بدأت ايضا بسحب الياتها العسكرية واسلحتها الثقيلة من مدينة عدن، ولفت الحالمي الى أن عملية الانسحاب تمت على مدى ثلاثة ايام.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتزقة الإمارات يعلنون الانسحاب ومرتزقة السعودية ينفون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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