اليمن على وشك اغلاق أقسام العمليات والعناية المركزة في المستشفيات بسبب الحصار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



حذر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، اليوم الاثنين، أن أقسام العمليات والعناية المركزة في عدد من المستشفيات على وشك الإغلاق بسبب نقص المشتقات النفطية.

وقال الدكتور المتوكل “في حال استمر تحالف العدوان في منع السفن النفطية من الدخول إلى الموانئ اليمنية، سيتسبب ذلك في مضاعفة معاناة المرضى وزيادة نسبة الوفيات وتفشي الأمراض والأوبئة “.

وطالب المتوكل المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لرفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية ومنع حدوث كارثة صحية في اليمن، محملًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية ما يجري في اليمن من عدوان وحصار ومنع دخول المشتقات النفطية والأدوية المنقذة للحياة.

وفي سياق اخر نظم موظفو مكتب الصحة والسكان بمديرية الحوك محافظة الحديدة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار احتجاز ومنع قوى العدوان لسفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية من الدخول إلى موانئ الحديدة.

ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات المنددة والمستنكرة لعملية احتجاز قوى العدوان سفن المشتقات النفطية والغذائية ومنعها من دخول موانئ الحديدة، رغم حصولها على تصاريح الامم المتحدة بعد خضوعها للتفتيش. .

واستنكروا تواطؤ الأمم المتحدة ومنظماتها المسؤولية مع قوى العدوان في استمرار هذا الاحتجاز في جريمة إبادة جماعية للشعب اليمني.

وفي الوقفة أكد وكيل محافظة الحديدة مجدي الحسني ومدير عام مديرية الحوك علي باري جرب أهمية الصمود في وجه العدوان ، والمطالبة برفع المظلومية عن الشعب اليمني بكل الوسائل الممكنة.

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وأشارا إلى أن القطاع الصحي هو أكثر القطاعات تضررا من منع سفن المشتقات النفطية والغذائية ، لاعتماد الأجهزة الطبية في المرافق الصحية اعتمادا كليا على التيار الكهربائي في العمل، مؤكدان أن توقفها يعني موت المرضى في المرافق الصحية .

فيما أكد مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور شوقي هتان ان القطاع الصحي مهدد بالتوقف عن تقديم خدماته للمرضى بسبب نفاذ كميات المشتقات النفطية المخصصة له.

وأشار إلى أن منع دخول سفن المشتقات النفطية وانعدام مادة الديزل تسبب إلى الآن في وفاة ثلاثة مرضى بمستشفى دار السلام للصحة النفسية وتوقف مركزين صحيين بالمديرية .

ولفت إلى أن كافة المرافق الصحية مهددة بالتوقف في حالة استمرار منع سفن المشتقات النفطية من دخول ميناء الحديدة خلال الأيام القادمة.

وأدان بيان صادر عن الوقفة استمرار إحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغذاء قبالة موانئ المحافظة منذ ٧٠ يوما والذي يعتبر جريمة إبادة جماعية بحق الشعب اليمني، ويتنافى مع القيم الدينية والإنسانية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري، كما أنه يعد قرصنة بحرية غير مسبوقة.

وحمل البيان دول تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن معاناة المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي نتيجة احتجاز سفن المشتقات النفطية و المازوت الخاصة بالكهرباء.

وبارك المشاركون في الوقفة عمليات الجيش واللجان الشعبية القوية والمؤلمة في عمق دول العدوان وآخرها عملية الردع الثانية أرامكو وعملية نصر من الله في محور نجران .