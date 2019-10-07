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عدن - ياسمين التهامي - على الهواء مباشرة .. اصابة مقدم برامج معروف ومقتل ضيفه خلال مقابلة تليفزيونية .. ومفاجأة بشأن الضيف!

تعرض رجل يشتبه في أنه تاجر مخدرات، للقتل رميا بالرصاص في شمال المكسيك، خلال مقابلة مع محطة "ناشيونال جيوغرافيك"، فيما أصيب الصحفي المحاور.

ووقع الهجوم حسب "سبوتنيك" في حي شعبي بسيوداد خواريس، حيث معدل الجريمة مرتفع جدا في ولاية تشيواوا قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

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وقالت النيابة العامة في بيان: "قتل تاجر مخدرات كان يجري على ما يبدو مقابلة مع فريق تلفزيوني، قبل أن يصل مسلحون من عصابة منافسة وأطلقوا عليه النار".

وأوضحت النيابة أن الصحفي الأمريكي الذي كان يجري الحوار، تم نقله إلى مستشفى في المدينة، حيث يعالج من إصابة الرصاص في القدم.

المكسيك تعد من أخطر دول العالم على الصحفيين مع مقتل نحو 100 صحفي منذ عام 2000، على خلفية أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي.