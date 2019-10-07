الحوثيين يمارسون الارهاب بمحافظة اب ..صور

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عدن - ياسمين التهامي - اصلت ميلشيا الحوثي ممارسة الاعمال الارهابية التي ليس لها حدود بحق المواطنين في مناطق سيطرتها ، فقد أقدمت المليشيا اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 م على تفجير منزل المواطن بشير الحزمي في قرية مخالف بالعود -مديرية النادرة - محافظة إب وسط اليمن



وتقوم مليشيات الحوثي بتفجير منازل المواطنين الخصوم واستهداف المدنيين بعد كل خسارة تتلقاها مجاميعها المسلحة على أيادي أفراد القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في جبهات شمال وغربي الضالع.



ويأتي هذا في وقت تخوض القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في جبهات شخب والريبي بحجر تمكنت خلالها من كسر زحوف المليشيات.



وشنت القوات هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز مسلحي الجماعة الانقلابية تكلل بالسيطرة على تبة مالك غرب القفلة والجعادنه وبلدة بيت الزيدي في قعطبة.



وتواصل القوات تضييق الخناق على مسلحي الحوثي في بلدة الريبي بحجر لتتوسع رقعة المواجهات العسكرية إلى بلدة الزمعري المتاخمة للفاخر.

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