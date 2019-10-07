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عدن - ياسمين التهامي - التقطعات للنفط تعود لمارب وازمة تضرب المحافظة

تستمر شركة النفط بمحافظة مارب لليوم الثالث على التوالي في اغلاق محطاتها أمام المواطنين بعد منع وصول المشتقات النفطية إليها من قبل متقطعين لها.

وقال مصدر مسؤول في شركة النفط إن محطات الشركة مغلقة منذ ثلاثة أيام بعد نهب ناقلتين تابعة للشركة من قبل أحد المتقطعين”.

وأضاف المصدر أن “فايز ناصر بن عوشان” قام بنهب ناقلتين محملة بالبترول ومنع أيضا مرور أي ناقلة تابعة لمحطات الشركة”.

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ويطالب “بن عوشان” بتموين محطة ديزل تابعة له بكمية 50 ألف لتر ديزل يوميا، وتموين محطتي بترول بكميات يومية أسوة بالمحطات النموذجية الأخرى في المدينة”.

ووصف المصدر طلبات “بن عوشان” بأنها “طلبات تعجيزية”.

وقال المصدر إن الشركة لجأت لتموين محطات أخرى داخل المدينة لاستمرار تموين المواطنين بالمشتقات النفطية.

واشتكى مواطنون في شبكات التواصل الاجتماعي من عودة الطوابير أمام محطات النفط في المحافظة التي تنتج يومياً نحو 600 ألف لتر من البترول.

وسبق أن قام “بن عوشان” بالتقطع لقواطر الكهرباء للمطالبة بتموين محطة الديزل التابعة له والمخصصة لتعبئة مقطورات الغاز.

وتواجه المحافظة أزمة في مادة الديزل نظراً لاستهلاك الكهرباء جميع الانتاج المحلي من مادة الديزل الذي يزيد عن 450 ألف لتر يومياً.