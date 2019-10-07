مواجهات عنيفة بالضالع

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عدن - ياسمين التهامي - ندلعت فجر اليوم الاثنين اشتباكات عنيفة في بلدة الريبي حجر وشخب غرب قعطبة بمحافظة الضالع بين القوات الجنوبية المشتركة ومليشيات الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا .





وأكدت مصادر ميدانية احتدام المعارك الضارية بجبهات “شخب والريبي والزبيريات تستخدم فيها الاسلحة المتوسطة والدروع ومضادات الطيران .





وقالت المصادر : إن اشتباكات قوية تشهدها جبهة الزبيريات بقعطبة ،كما أفشلت القوات الجنوبية المشتركة تسللات لمليشيات الحوثي صوب مواقع القوات الجنوبية المرابطة في عددا من المواقع القتالية والنقاط .





الجدير ذكره ان جبهات شمال وغربي الضالع تشهد تصعيدات عسكرية واسعة اثر محاولات حوثية للتسلل والتي قوبلت بصد قوي من القوات الجنوبية.





وحققت القوات الجنوبية أمس الأحد تقدمات كبيرة إلى منطقة عويش القريبة من سُليم بعد اشتباكات منتصف ليلة الجمعة حتى فجر السبت، بينما شهدت الليلة الماضية مواجهات ضارية في شخب شمال غرب قعطبة.





وتجاوزت وحدات من الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية منطقة الريبي لتصل وادي عويش القريب من قرية سليم، وسط مواجهات مستمرة بأطراف قطاعي حجر وشخب غرب قعطبة.

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