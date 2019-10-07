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عدن - ياسمين التهامي - فضيحة: منح نجل وزير الدفاع “المقدشي” رتبة “عقيد” وتعيينه قائداً لكتيبة عسكرية “مستقلة”

تتوالى فضائح حكومة الشرعية، المتعلقة بشأن قراراتها المبنية على المحسوبية وصلة القرابة. حيث كشفت وثيقة -تحصلت صحيفة (عدن السبق) على نسخها منها- منح نجل وزير وزارة الدفاع لدى حكومة الشرعية محمد المقدشي، منصب عسكري رفيع.





وأوضحت الوثيقة، ان نجل وزير الدفاع عبد الكريم محمد المقدشي، الذي لا يحمل أي مؤهلات عسكرية، قائدا لكتيبة المهام الخاصة “مستقلة” ورتبة عقيد.





ويضاف هذا التعيين، إلى قائمة مطولة تشمل آلاف القرارات لوزراء حكومة الشرعية، المبنية على أسس مناطقية ومحسوبية، الخالية تماماً من الكفاءة. Advertisements

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