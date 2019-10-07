الاكثر مشاهدة - عــــــــاجل : إشتعال عود الثقاب واندلاع معارك عنيفة في هذه المحافظة الجنوبية ووصول تعزيزات ضخمة.. ومصادر تكشف تفاصيل ما يحدث الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : إشتعال عود الثقاب واندلاع معارك عنيفة في هذه المحافظة الجنوبية ووصول تعزيزات ضخمة.. ومصادر تكشف تفاصيل ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مساء اليوم اشتباكات عنيفة، في جزيرة سقطرى بين قوات الشرعية ومليشيات متمردة، تابعة لما يسمى للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات.

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وقالت مصادر صحفية لـ"ناس تايمز" إن اشتباكات عنيفة اندلعت في نقطه سرهين بين قائد النقطة العسكرية الموالي للشرعية النقيب سعيد سالم الملقب (الدعيه)، من جهة، ومليشيات تتبع الامارات بقيادة المدعو هيثم السقلدي الضالعي من جهة أخرى".

إلى ذلك، قالت مصادر في ميناء عدن بأن سفينة تتبع دولة الإمارات خرجت محملة بالمعدات العسكرية الثقيلة والمتوسطة والذخائر والجنود من ميناء الزيت بعدن وجهتها باتجاه جزيرة سقطرى.

هذا وكانت مصادر في جزيرة سقطرى حذرت من مخطط إماراتي لاحتلال الجزيرة اليمنية ووضع اليمن في كارثة أخرى منذ دخولها اليمن إضافة إلى كوارث تسببت فيها الإمارات ودعمها مليشيات واحزمة أمنية واسناد ونخب خارج قوات الجيش الوطني ً في المناطق المحررة.

واشارت المصادر بأن التداعيات التي ستزيد الأمور تعقيدا مما هي عليه الآن في الجزيرة هو قيام الإماراتيين بتجنيس الكثير من أبناء سقطرى.

وأضافت أن الإمارات إستخدمت المجنسين وعناصرهم من ما يسمى بالمجلس الإنتقالي من أبناء سقطرى لتنفيذ هذه الاعمال التخريبية في مخطط سافر للسيطرة على الجزيرة اليمنية.