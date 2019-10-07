الاكثر مشاهدة - ورد الآن : أول رد إماراتي عاجل على الاتفاق بين الشرعية والمجلس الانتقالي بشأن عدن

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أول رد إماراتي عاجل على الاتفاق بين الشرعية والمجلس الانتقالي بشأن عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت الإمارات، الاحد، رسمياً على المبادرة السعودية لحل الأزمة بين #الانتقالي_وحكومة_هادي.

ورفض وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، المقترح الخاص بعودة الوضع في عدن إلى ما كان عليه سابقاً. وقال قرقاش إن بلاده تدعم توحيد الجهود، لكنها ترفض عودة الوضع إلى ما كان سابقاً في عدن، في إشارة إلى حكومة هادي التي تتضمن المبادرة عودتها إلى المدينة، الخاضعة لسيطرة الانتقالي منذ أغسطس الماضي.



وجاءت تغريدات قرقاش مع كشف تقارير إعلامية عن طرح السعودية، عبر ضباط مخابراتها، مبادرة جديدة تتضمن منح الانتقالي حقيبتين في حكومة جديدة، من أصل 5 حقائب خاصة بالجنوب، مقابل #دمج_النخبة_والحزام بقوات هادي، ونقلهما من #المحافظات_الجنوبية إلى #الساحل_الغربي.

وتحدثت وكالة سبوتنيك الروسية، في وقت سابق، عن خلاف سعودي – إماراتي بشأن العديد من فقرات المبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بتمثيل الجنوب.

وجاء الرد الإماراتي مع تحركات لأتباعها على الأرض، وسط توقعات بتفجر مواجهات واسعة النطاق، تمتد من تعز غرباً وحتى #جزيرة_سقطرى في الشرق.

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