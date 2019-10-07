الاكثر مشاهدة - عــــــــاجل : المجلس الانتقالي يفاجئ الجميع ويعلن قبل قليل موقفه من القوات التي ستحكم العاصمة عدن بديلا للإمارات ..شاهد ماذا قال؟؟

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : المجلس الانتقالي يفاجئ الجميع ويعلن قبل قليل موقفه من القوات التي ستحكم العاصمة عدن بديلا للإمارات ..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق رئيس مايسمى المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن الدكتور عبدالناصر الوالي عن الأنباء التي تشير إلى مغادرة وانسحاب وإعادة تموضع للقوات الإماراتية من العاصمة عدن وقدوم قوات سعودية بديلة للاماراتيين .

الدكتور الوالي قال بأن عدن والجنوب يتململ من سماعه أخبار انسحاب أو إعادة التموضع للقوات الاماراتية في عدن والجنوب والمناطق المحررة كافة.

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وأضاف الوالي في مقال مطول له ” الآن نسمع بأن الامارات تنوي إعادة التموضع لا بأس نحن شعب الجنوب نقول لكم اقتربوا أو ابتعدوا ابقوا أو اذهبوا مكانكم في قلوب الجنوبيون راسخ لا يتزحزح.. اما عقول الجنوبيين فهي تعي وتفهم ونحن نميز جيداً ونعرف الصديق من العدو.

وتابع الوالي “اليوم ينتشر حديث عن تموضع جديد لقوات الأشقاء من المملكة العربية السعودية.. ونقول لهم اهلًا وسهلاً سيدلسون عليكم ثم يهاجمونكم ثم ستجدونا نحن كما عهدتمونا أوفياء بصدق وشركاء بأمانة ونزاهة وجيران اخوة… وان غداً لناظره قريب.

وختم مقاله بالقول “ملحوظة: لم أرى في التاريخ شعب حزين لأن (محتله )سيغادر.

واعلن يوم امس عن مغادرة القوات الاماراتية من عدن وتاتي تلك المغادرة وسط انباء عن التوصل لاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي