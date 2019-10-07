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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الفنانة أصالة نصري تعلن أخيرا عن حبيبها الجديد .. والمفاجأة شاهد ماهي جنسيته !؟

أبدت المطربة السورية، أصالة نصري، إعجابها الشديد بالطفل اليمني، عمرو أحمد، الذي يغني ويبيع المياه لسائقي السيارات في شوارع العاصمة صنعاء.

ونشرت الفنانة أصالة، على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، فيديو الطفل الصغير الذي بات حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشغلهم بجمال صوته.

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وقالت في تعليقها على الفيديو: "ما أحلاك يا روح قلبي ويا أجمل صوت وروح، يا بائع الحب وبائع الطيبة وبائع الفرح يا ابني عمرو بائع الماء".

وأضافت: "مو معقول مو معقول هالجمال"، وختمت منشورها بوسمي (هاشتاغ) "بائع_الماء"، "اليمن".

وانتشر فيديو الطفل عمرو على شبكة الإنترنت كالنار في الهشيم، حيث ظهر خلال المقطع وهو يؤدي بصوت قوي وقسمات وجه معبّرة أغنية "حبيبي أنت وينك من زمان" للفنان اليمني صلاح الأخفش، بينما كان يبيع المياه لسائقي السيارات و المارة في الشوارع.

ونال الطفل شهرة فائقة في اليمن منذ اكتشاف موهبته، حيث غزت فيديوهات غنائه موقع يوتيوب، كما تمكن من لقاء فنانه المفضل، صلاح الأخفش، بعد تحقيقه هذه الشهرة.

وأبدى رواد مواقع التواصل إعجابهم بصوت الطفل اليمني، الذي خرج من رحم المعاناة التي تعيشها البلاد جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014م