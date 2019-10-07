شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انتفاضة مفاجئة بالعاصمة السعودية الرياض على خلفية مقتل اللواء "الفغم".. وتحركات طارئة من بن سلمان لاحتواء الموقف .. انكشف المستور وبانت الحقيقة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتفاضة مفاجئة بالعاصمة السعودية الرياض على خلفية مقتل اللواء "الفغم".. وتحركات طارئة من بن سلمان لاحتواء الموقف .. انكشف المستور وبانت الحقيقة ..شاهد

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