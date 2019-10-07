شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض يخرج عن صمته ويباغت الجميع بتوجيه ضربة ساحقة للرئيس هادي تجعل الزبيدي وقيادات الانتقالي يرقصون فرحا بالشوارع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض يخرج عن صمته ويباغت الجميع بتوجيه ضربة ساحقة للرئيس هادي تجعل الزبيدي وقيادات الانتقالي يرقصون فرحا بالشوارع



اعتبر الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض ان اي رئيس جمهورية لا يستطيع اقالة مدير شرطة فهو لا يستحق ان يتولى السلطة وعليه ان يتركها لغيره .

ونسب موقع "النهار " الى البيض قوله ( اذا كان الرئيس هادي عاجز عن تنفيذ القرارات فلماذا يصدرها اصلا.

ووجه البيض دعوة للرئيس هادي لمحاسبة الفاسدين الذين ياكلون قوت الشعب وقال ..بدلا من منح اولئك الفاسدين ملايين الدولارات الاولى انفاقها على المشاريع والخدمات الضرورية لنيل تعاطف ابناء الشعب اليمني الذي يئن من ضربات الفساد اكثر من اي شيء اخر .

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد اصدر قرارا رئاسيا عين بموجبه فائز سالم موسى طاحس سعد مديرا جديدا لشرطة المحافظة خلفا للمدير السابق بعد اتهامات له بالتواطؤ مع تحركات لما يسمى المجلس الانتقالي.

الا ان مدير شرطة محافظة سقطرى المقال أحمد علي الرجدهي رفض تسليم منصبه وأعلن انضمامه إلى المجلس الانتقالي الذي يدعو للانفصال.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

Advertisements

--------------------------------------------------------------------------------------------------