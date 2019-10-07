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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..الامارات تقصم ظهر الرئيس هادي وتفشل مخططاته باستخدام الجنس اللطيف لتنقذ الانتقالي من ورطة كبرى( صورة للجنس اللطيف الذي استخدمته الامارات )



قال مصدر مطلع بجزيرة سقطرى للمصدر أونلاين إن المحافظ رمزي محروس مستاء من مماطلة لجنة الوساطة لإتمام عملية التسليم والاستلام بين مديري الأمن الجديد والمقال بعد انتهاء المهلة التي حُددت لذلك.

وأشار المصدر إلى أن قائد القوات السعودية نقل شروطاً من المتمردين للمحافظ بينها إبقاء الضباط المشاركين في التمرد بمناصبهم الأمنية وهو مايرفضه المحافظ الذي قال إن إبقاء المشاركين في التمرد من عدمه هو من اختصاص المدير الجديد.

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ولجأت الإمارات، اليوم، إلى محاولات تحريك الشارع ضد محافظ سقطرى عبر تظاهرة نسوية كما تمت الدعوة لتظاهرة أخرى الخميس المقبل.

ويوم أمس، رفض مدير أمن سقطرى المقال علي الرجدهي التسليم رغم انتهاء المهلة الممنوحة له بناء على وساطة سعودية، ويواصل الاحتفاظ بختم إدارة أمن محافظة أرخبيل سقطرى.

وكان المدير المقال مدعوماً بقوات مايسمى "الحزام الأمني" المدعومة إماراتيا تمركزوا في مركز أمن مدينة "حديبوه" عاصمة المحافظة رافضين تسليمه للمدير الجديد.

وأصدر الرئيس هادي، الخميس الماضي، قراراً بتعيين فايز سالم طاحس مديراً لشرطة أرخبيل سقطرى في محاولة لوقف مخططات تهدف لتمكين مجاميع مسلحة تابعة للإمارات من السيطرة على الجزيرة.

يذكر أن دولة الإمارات عملت خلال الفترة الماضية على نقل مجاميع من شباب أرخبيل سقطرى وتدريبهم وتسليحهم وإعادتهم إلي الجزيرة انتظاراً للحظة المناسبة لتمكين الأذرع المسلحة التابعة لها من السيطرة على الجزيرة على غرار المخطط الذي نفذته في العاصمة المؤقتة عدن إذ عملت خلال السنوات الماضية على منع الرئيس من العودة إلى عدن بينما أنشأت ودربت وسلحت تشكيلات مسلحة خارج المؤسسة الرسمية ثم أعطتهم إشارة البدء للسيطرة على المدينة.