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صنعاء - ياسمين الخيامي - رئيس جمهورية دولة عربية يكرم هذا البطل اليمني ويمنحه ارفع وسام بعد قيامه بعمل بطولي وشجاع اثلج به صدور كل العرب والمسلمين ( صورة البطل + الاسم )



في حين يجهل الكثير من اليمنيين قصة هذا البطل اليمني الذي ضرب قلب تل أبيب ..خلد شعب سوريا طيار يمني قصف تل أبيب في حرب أكتوبر 1973 , الطيار اليمني الملازم أول طيار عمر غيلان الشرجبي الذي تطوع خلال حرب تشرين 1973 م في سلاح الجو العربي "سوريا"، وخلّد السوريون اسمه ببناء نصب تذكاري له في أحد أكبر شوارع العاصمة السورية دمشق. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد قام الطيار اليمني في حرب تشرين بالانقضاض على إحدى طائرات الفانتوم وتحطيمها وضربه مصافي النفط الاسرائيلية في حيفا وكذا قصفه لمواقع التموين الاسرائيلي وتدميرها بالكامل في طبريا جنوب جبل الشيخ، ومات على أثرها. وحينها أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية في ذلك الوقت القائد حافظ الأسد قراراً بمنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى. جدير بالذكر أن الملازم أول الطيار عمر غيلان سعيد حزام الشرجبي من مواليد العام 1951م، في شرجب- الحجرية في محافظة تعز، وأنهى دراسته الابتدائية سنة 1958 م في المدرسة الأهلية في مدينة عدن. ثم أكمل دراسته في مدينة تعز. وفي عام 1970، التحق بالكلية الجوية بمدينة حلب السورية وتخرج فيها سنة 1972.

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