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عدن - ياسمين التهامي - اللجنة المجتمعية لن نسمح بتحويل الشمايتين الى سجن ومفبرة

بيان اللجنة المجتمعية لن نسمح بتحويل بالشمايتين.. الى سجن ومقبرة

حصريا "جهينة يمن "

اجتمعت اليوم اللجنة المجتمعية والمشايخ والأعيان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الشمايتين بتعز للوقوف أمام التداعيات الخطيرة التي تمر بها حاضرة الحجرية من حالة فلتان أمني خطير وتهديد المدنيين وتصفيات جسدية ونهب سيارة المحافظ وتحشيد المنطقة بالملثمين وأرباب السوابق وملشنة الحياة المدنية بكم هائل من الأطقم العسكرية المنفلتة القادمة من خارج المديرية مجهولة الهوية وبعضها يتبع جهات عسكرية .

وشدد البيان على ظرورة محاكمة القتلة عبر القضاء في التربة كما رفض ذات البيان الجهات الظلامية التي تحاول جر المنطقة الى اتون حرب مدمرة وتحويل الحياة المدنية الى ثارات قبلية ووضع المنطقة في دائرة الدم والدمار وجعلها سجن ومقبرة حسب وصف بيان العزة والكرامة وتوعد المجتمعون بالنضال السلمي ونصب الخيام أمام المجمع الحكومي باعتصام مفتوح حتى عودة السكينة العامة والانتصار لدماء الشهداء والجرحى.

نص البيان



يا أبناء تعز الاحرار:

يا أبناء الحجرية الثوار:

يا أبناء الشمايتين الغيورىن:

في البدء نعزي انفسنا وكافة ابناء الحجرية والشمايتين وكذا اهالي الشهيدين المغدورين/أسامة عبدالحكيم الاشعري وأشرف عبدالجبار الذبحاني...والذين تم تصفيتهم جسدياً في وضح نهار الخميس الدامي2019/10/3م علي ايدي مجاميع من القتلة والمجرمين افرغوا رصاص حقدهم علي جسد المغدورين وعلي جسد الوطن وكل ابناء المديرية بوحشية منقطعة النظير وتنم عن انعدام الضمير الانساني وكل القيم الدينية والاخلاقية لمن قام بتلك الجريمة البشعه...ونترحم علي الشهيدين وندعوالله المولي ان يسكنهما في الفردوس الاعلي وان يحقق عدالة السماء في قتلتهما قبل أن تجف دمائهما الزكية.

يا أبناء الشمايتين الاماجد:

كانت التربة حاضرة الحجرية والشمايتين قطرة الضوء البهي في جبين الوطن وكانتا في منأى عن حرائق الحرب الدائرة...وكانت الشمايتين جناحي حمامة السلام والاستقرار لالاف من النازحين من ابناء تعز والمحافظات الاخرى.

لكن كانت هناك اطماع تتربص بهذه المديرية وقوى ظلامية ترفض ان تنعم بالسلام والسلم المجتمعي، وان تضل الشمايتين بعيدة عن مخالبها ومخالب الحرب الوحشية،لذا سعت وتسعىٰ جاهدة ومنذ اكثر من عام الي دفع المنطقة الي هاوية سحيقة.

ان ماتسعى اليه تلك القوى التي لا تريد لمديرية السلام هو استنساخ كل مايحدث في مدينة تعز ونقله الي مديرتنا بكل بشاعته؛ من قتل خارج القانون وإغتيالات وتصفيات جسدية ونهب وسرقة وجرائم لا اخلاقية وانفلات امني وتمزق بالنسيج المجتمعي وانتهاكات لحقوق الانسان واختطاف واخفاء للمواطنين وفتح سجون سرية بالمديرية..ومايصاحب ذلك من الافلات من العقاب والعدالة وانعدام دولة القانون والنظام وحماية المجرمين والقتلة من اطراف يقوم علي عاتقها ارساء وترسيخ القانون وليس حماية القتلة والمجرمين.

كل ذلك تسعي اطراف يعلمها الجميع لنقلها الي مديريتنا الامنة والمستقرة ،وما الجريمة البشعة في يوم الخميس الدامي الا نموذج لما يراد تطبيقة هنا بالمديرية وبمديريات الحجرية.

إن اللجنة المجتمعية بالشمايتين قد حذرت سابقاً مما يراد لهذا المديرية الشماء الابية من مخططات همجية تريد اعادتنا الي عهود الامامة البائد وماقبل الدولة الوطنية فترسخ شرعة وشريعة الغاب وتحول ابنائها الي رعايا وضحايا وعبيد لا مواطنين احرار لهم كامل الحقوق والكرامة الانسانية.

وقد رفض تلك المخططات السوداء كافة ابناء المديرية والذين خرجوا في مسيرتهم الجماهيرية الحاشدة في الفاتح من سبتمبر الماضي ووصلت اصواتهم عنان السماء وكافه اصقاع الجمهورية الرافضة لجر المديرية الي حرب واحتراب اهلي وطالبوا بخروج التحشيدات والمجاميع والمليشيات المسلحة والتي قدمت من تعز وعودتها الى ثكناتها وألويتها العسكرية او توجيهها الي جبهات القتال لمواجهه الانقلاب الحوثي.

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وها هو ما حذرت منه اللجنة المجتمعية يحدث بحذافيره وبكل تفاصيله البشعة.

يا أبناء الشمايتين الاحرار:

أن الجريمة الوحشية والتي شهدتها مدينة التربة ظهيرة الخميس الدامي2019/10/3م من قتل وتصفية جسدية وتقطع لشهيدي الغدر والخيانة...شهيدالوطن والحجرية/أسامة عبدالحكيم وأشرف عبدالجبار الذبحاني وهما من حراسة محافظ محافظة تعز...ونهب سيارة المحافظ الاستاذ/نبيل شمسان ...جريمة شنعاء لم تشهد تعز مثيلاً لبشاعتها ...حيث استهدفت رصاص الحقد والخيانة الغادرة مهابة الدولة والشرعية ممثلة بفخامة رئيس الدولة وممثلة محافظ المحافظة والقانون واستهدفت صدر كل ابناء المديرية قبل أن تستهدف جسدي الشهيدين.

ونحن ندين تلك الجريمة البشعة وكل محاولات التستر علي القتلة والمجرمون وحمايتهم وما تلا تلك الجريمة من اقتتال ومحاولة جر المنطقة لاحتراب اهلي افزع كل ابناء المنطقة اطفالها ونسائها ورسم علي ملامح المديرية المستقبل الاسود والذي يراد حشر المديرية فيه.

وكي لا تذبح التربة والشمايتين كما ذُبحت تعز حينما سقطت في يد القوى الظلامية فاننا نحذر للمرة الاخيرة ان علي ابناء المديرية وكافة ابناء الحجرية ان يقولوا كلمة الفصل ،ورفض تلك المخططات الدامية والتي تريد لنا الموت وتحويل مديريتنا الي مقبرة وسجن كبير، وان يعبروا عن رفضهم بحراك وتحرك شعبي وجماهيري بشتى الوسائل والاساليب السلمية والقانونية المشروعة التي كفلها الدستور اليمني وكافة مواثيق حقوق الانسان والمعاهدات الدولية..للدفاع عن حقوقهم وأحلامهم ومشروع الدولة المدنية.

يا أبناء التربة الاحرار:

يا أبناء الشمايتين الاماجد:

يا أبناء الحجرية الثوار:

ان الخطر صارد محق بنا ووصلت النار الي جوار منازلنا وحقولنا وفي قرانا وعزلنا واحيائنا، وترمي تلك المخططات ان يتقاتل ابنائنا بينهم البين ليس دفاعاً عن الوطن وانما من اجل مشاريع دون وطنية، وستكون عواقب ذلك الاقتتال وخيمة وستورث ثارات ودماء بين ابناء القرية الواحدة والعزلة الواحدة والتي لايمكن ان تزول اثارها حتي بعد مضي عشرات السنين.

ومن هذا المنطلق ومن شعورنا بالمسؤولية الوطنية والانسانية تجاة ابناء المديرية فإننا نطالب بالاتي:

أولاً: تسليم المجرمين قتلة الشهيدين/أسامة عبدالحكيم الاشعري واشرف عبدالجبار الذبحاني باسرع وقت ممكن ودون مماطلة أو تسويف كي ينالوا جزائهم العادل.

ثانياً: رفض الاحتراب في المديرية، ورفض التحشيدات للمجاميع والمليشيات المسلحة والمنفلتة ونرفض تواجدها في المديرية تحت اي مبرر كان، ونطالب بعودتها الي معسكراتها وألويتها التي جاءت منها.

ثالثاً: تنفيذ اوامر محافظ المحافظ الاستاذ/نبيل شمسان المؤرخة بتاريخ2019/10/4م والحاملة رقم(340)

رابعاً: نطالب فخامة رئيس الجمهورية المشير/عبدربه منصور هادي بالتدخل العاجل لانقاذ المديرية والحجرية مما هو مخطط لها.

والله من وراء القصد،،

العزة للوطن

المجد للشعب اليمني

الرحمه للشهداء...وللشهيدين المغدورين.

والشفاء للجرحي



صادر عن اللجنة المجتمعية بمديرية الشمايتين

الاثنين 2019/10/7م