الكثيري يتفقد سير العمل في مشروعي المجاري الاسعافي و التكميلي لمدينة سيئون

الإثنين 7 أكتوبر 2019

الكثيري يتفقد سير العمل

كتب الخليج 365 - سيئون

بلغت نسبة الانجاز لمشروعي المجاري الاسعافي و التكميلي لمجاري مدينة سيئون قرابة 65 % ، الممول من حصة حضرموت من مبيعات النفط .



و استمع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت عصام حبريش الكثيري خلال جولته التفقدية لموقع المشروع من مشرف المشروع المهندس علي ابوبكر السقاف الى شرح عن سير العمل بمكونات مشروع المجاري الاسعافي البالغة كلفته 467 ألف و 639 دولار و يضم خط نقل انسيابي الى محطة الضخ بطول ألف متر و كذا خط ضخ بطول 3 ألف و 600 متر من محطة الضخ الى احواض التجميع ، اضافة الى محطة الضخ المكونة من احواض تجميع بمساحة 30 في 30 متر ومضخات .

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فيما المشروع التكميلي البالغة كلفته 89 ألف و 426 دولار يتكون من تمديد خط نقل الى موقع محطة الضخ بطول ألف و 190 متر .

و يهدف المشروعين الذي تستفيد منه مناطق مدينة سيئون القديمة من السحيل غربا وحتى مدرسة النهضة شرقا الى انهاء مشكلة طفح المجاري بو سط المدينة و يتوقع الانتهاء منه مطلع العام القادم .

رافق الوكيل في زيارته التفقديه مديري عموم مكتب الاشغال العامة والطرق و فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي وصحراء حضرموت .