وزير إماراتي: نقدر جهود الرياض في توحيد الصف اليمني في مواجهة الحوثي

الإثنين 7 أكتوبر 2019 قرقاش كتب الخليج 365 - متابعات أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي لتكون جبهة أكثر قوة وتماسكاً وعزماً.

وكتب قرقاش عبر حسابه في الرسمي على تويتر تغريدة رصدها "الخليج 365": "الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعماً كاملاً وبكل تفاصيلها". Advertisements وأضاف قرقاش: "ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين". وختم قرقاش حديثه بالتاكيد: على أن "الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما".

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