الإثنين 7 أكتوبر 2019 أيمن محمد النواصري كتب الشحات غريب أعرب وكيل وزارة الاعلام في الجنوب "أيمن محمد النواصري" عن أسفه الشديد لقيام شركة فيسبوك بحجب وإغلاق جميع المنصات الإلكترونية لصحيفة الفجر المصرية في خطوة تتنافي وحرية الراي والتعبير.

وطالب "النواصري" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، من إدارة "فيس بوك" أن لا تقع ضحية البلاغات الكاذبة وأن تحافظ على مكانتها. Advertisements كما أعلن تضامن وزارة الإعلام اليمنية مع صحيفة الفجر المصرية، ومساندتها لخطوات نقابة الصحفيين المصريين التي أدانت هذا العمل والذي يتنافى مع حرية الاعلام والصحافة. ودعا إدارة "فيس بوك" إلى الالتفات الحقيقي لمن يثيرون الكراهية والفتن ويحرضون على الإرهاب. وكانت مؤسسة الفجر المصرية للصحافة والطباعة والنشر، قد أصدرت بيانا توضيحياً، بشأن إغلاق صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي من قبل إدارة "فيس بوك".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الإعلام تتضامن مع صحيفة “الفجر المصرية” بعد قرار إغلاق صفحاتها من قبل "فيس بوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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