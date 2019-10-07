صحة المهرة ترفع مذكرة بشأن الفوارق المستحقـة لموظفي المكتب

الإثنين 7 أكتوبر 2019

المهرة

كتب الخليج 365 - المهرة

رفع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة مذكره الى السلطة المحلية بالمحافظة والذي بدورها قامت بمخاطبة الجهات المختصة بشأن رفع مذكرة عاجلة لوزارة المالية تقضي بصرف الفوارق المستحقة لموظفي مكتب الصحة والسكان من فوارق العلاوات السنوية لعامي 2012 و 2013 م ، وعلاوات الكادر الصحي وطبيعة العمل والتي لم يتم التعزيز بها من قبل وزارة المالية.



وكان قد أستكمل مكتب الخدمة المدنية والتأمينات الأجراءات القانوية بإصدار الفتاوى حول صرف الفوارق المستحقة لموظفي مكتب الصحة والسكان بالمحافظة بموجب توجيهات محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت ورفعها لمكتب وزارة المالية بالمحافظة والذي بدوره قام باعداد مذكرة مشتركة لوزارة المالية بشان التعزيز بالفوارق المستحقة لموظفي مكتب الصحة والسكان بالمحافظة والتي لم يتم التعزيز بها منذو سنوات رغم المتابعات المستمرة ولاكن للاسف دون جدوى وذلك نظراً للوضع الأستثنائي التي تمر به البلاد منذو عدة سنوات

Advertisements

وأشار نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان للشؤون المالية والادارية الأستاذ عبدالسلام علي المصباحي أن خلاصة الفوارق المستحقة حتى شهر يونيو 2019م بين العلاوات السنوية وعلاوة الكادر الصحي وطبيعة العمل بموجب سنوات الخدمة ، موضحاً أن عدد الموظفين المستحقين للعلاوات السنوية لعام 2012 ( 2 ) ولعام 2013 ( 819 ) وعدد الموظفين المستحقين لعلاوات الكادر الصحي ( 321 ) وبدل طبيعة العمل ( 130 ) موظف مستحق.

ودعاء مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة وزارة المالية بسرعة أعتماد هذه المستحقات لكونها تقع في الباب الأول والإضافات في هذه الباب تتطلب تعزيز مركزي ، مطالباً وزير المالية بسرعة أعطاء التوجيهات للمختصين بشأن تعزيز مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة بالفارق المستحق وفق المذكرة التي تم رفعها الى الوزارة.