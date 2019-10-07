تربية ساحل حضرموت تشخص واقع العمل  الميداني التربوي لبدء عام دراسي فاعل

الإثنين 7 أكتوبر 2019

جمال سالم عبدون

كتب الخليج 365 - المكـلا

شخص لقاء موسع لمكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت الساحل واقع العمل الميداني لسير العملية التربوية والتعليمية بجميع رياض ومدارس وثانويات ومجمعات مديريات ساحل حضرموت منذ بدء الحصة الدراسية الأولى وحتي هذه اللحظة في سبتمبر من العام الدراسي الحالي .



وهدف اللقاء الذي ترأسه وكيل الوزارة مدير مكتب تربية حضرموت جمال سالم عبدون صباح اليوم، وبحضور قيادات العمل التربوي والتعليمي ورؤساء المناطق التوجيهية والإدارات المدرسية بالمحافظة والمديريات واحتضنته قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان مكتب الوزارة للاطلاع ما تم إنجازه من تكليفات ومهام سابقة وعلى ما يعتمل في الجوانب الفنية والتوجيهية لسير الدراسة والاختبارات الشهرية الأولى من الفصل الدراسي الأول للعام الحالي .

وفي كلمته التوجيهية أشار وكيل وزارة التربية والتعليم مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون إلى أهمية هذا اللقاء النوعي للجميع كونه يأتي ضمن خطة القيادة كمرحلة أولى للوقوف أمام مجمل القضايا التي تتعلق بسير العملية التربوية والتعليمية وخاصة الإشراف المباشر في المتابعة والتقييم أولاً بأولٍ لمستوى أداء الإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات داخل حجرات الدرس.

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مؤكداً أنه ومع إطلاق عام للتوجيه ستحرص قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة على الاهتمام بالإصلاحات في مناطق التوجيه وابتكار أفكار جديدة لتحفيزهم وتشجيعهم معنوياً لكل من يقدم عمل ميدانياً توجيهياً إدارياً وحصصاً دراسية نموذجية وكذلك المعلم والمعلمة المثاليان من الموجهين و الإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات .

وقال إنه مفخرة لتربية حضرموت الساحل إنتحقق نجاحات في التحصيل العلمي على مستوى المحافظات المحررة والاهتمام بالجوانب الفنية والتوجيهية والتدريبية التأهيلية للمعلم والمعلمة وهذا ما كان ليتحقق لولا الرعاية والمساندة الداعمة المستمرة للقطاع التربوي والتعليمي من قبل راعي التعليم الأول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني؛ مشدداً وموجهاً في الوقت نفسه على ضرورة العمل بتفانٍ وإخلاص ومصداقية في تأدية رسالتهم التربوية والتعليمية من خلال المتابعة والإشراف الميداني الذي يضمن سير الدراسة دون أن تتوقف مواد دراسية من قبل قيادات العمل التربوي ورؤساء مناطق التوجيه بالمحافظة والمديريات والإدارات المدرسية الذين يشكلون قاعدة الهرم لمنظومة العملية التربوية والتعليمية في الفترات الصباحية عامة والمسائية خاصة.

وعقب كلمة الوكيل عبدون قدم رئيس شعبة التوجيه والمناهج ومدير دائرة التوجيه والمكاتب الفنية و مديرو الإدارات التربوية والتعليمية ورؤساء المناطق التوجيهية وعدد من الإدارات المدرسية بالمحافظة والمديريات تقاريرهم حول ما تم تنفيذه من سير الخطة العامة للعملية التربوية والتعليمية في الإشراف والمتابعة بجميع المديريات .

وخرج اللقاء بعدة قرارات وتوصيات ومقترحات ورؤىً واضحة لرسم خطوط عريضة لأطلاق العام الدراسي الحالي عام التوجيه التربوي .