شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : الرئيس هادي يقصم ضهر الامارات... وآلاف المواطنين يتوجهون الى هذه المحافظة الجنوبية بعد هذا... والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استأنفت مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة شبوة، صباح اليوم الاثنين، عملية صرف الجوازات وبطائق الهوية، بمدينة عتق عاصمة المحافظة.
جديد "الخليج 365":
وتعتبر عملية إعادة تشغيل مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة شبوة نقلة نوعية لتسهيل حياة المواطنين، وذلك بعد إصلاح الأجهزة التي تسببت في ايقاف العمل، اضافة الى حصول المحافظة على عشرة الف جواز جديد بعد نفاذ الدفعات السابقة .
وتشهد محافظة شبوة إقبال كبير على مصلحة الهجرة والجوازات من جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التعامل مع جميع المواطنين والراغبين في الحصول على جواز سفر بشكل متساوي.
وكان محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ومدير الامن العميد عوض الدحبول قد أشادا بالجهود التي تبذلها قيادة الفرع وكوادره في عملية تنظيم و تسهيل عملية حصول المواطنين على جوازات السفر في زيارة سابقة للفرع .
وناشدا المواطنين بضرورة الالتزام باللوائح والإجراءات المنظمة لعملية حصولهم على هذه الوثائق الهامة والتقيد بإرشادات قيادة الفرع في طريقة معاملتها .
وطردت القوات الحكومية مليشيات الانتقالي الاماراتية خلال الفترة الماضية واحكمت سيطرتها على عتق وباقي مديريات شبوة.
كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل : الرئيس هادي يقصم ضهر الامارات... وآلاف المواطنين يتوجهون الى هذه المحافظة الجنوبية بعد هذا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.