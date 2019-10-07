لجنة الأسرى: قوى العدوان لم ترد بإيجابية على مبادرتنا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى ” عبدالقادر المرتضى ” أن قوى العدوان ومرتزقتهم لم يردوا بإيجابية على مبادرة اللجنة المتمثلة بإطلاق سراح 350 عنصرا من المغرر بهم.

وقال عبد القادر المرتضى” مر اسبوع على تنفيذنا للمبادرة في ملف الأسرى ولم تقم قوى العدوان ومرتزقتهم بأي رد إيجابي عليها، بل ما زالوا يشككون فيها وينكرونها رغم إشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر على تنفيذها، مؤكدا أن هذا يؤكد عدم جديتهم في تنفيذ اتفاق السويد، ويعكس حقيقة تعاملهم المعيق والمعرقل لهذا الملف الإنساني.

وفي ال30 من سبتمبر تقدمت اللجنة تقدمت بمبادرة للمبعوث الاممي بإطلاق سراح 350 من أسرى الجانب الآخر من ضمنهم 3 سعوديين” وكلهم من المشمولين في كشوف الأسرى في اتفاقية السويد.