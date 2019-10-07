عازف السمسمية الحضرمي “علي صبري“ يظهر بأغنية جديدة.. شاهدها الآن

الإثنين 7 أكتوبر 2019 العازف كتب الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي شارك الفنان الشاب عازف السمسمية المبدع علي صبري جوبان، أغنية جديدة لمتابعية بناء على طلب كثير من المعجبين بالفن الحضرمي ورونقه الجميل.

وقال الفنان علي صبري “لليمن العربي“، إنه سعيد بمشاركة هذا العمل الجديد لجمهوره، متمنيا أن ينال اعجابهم جميعا. Advertisements وأضاف أنه في صدد عمل مقطوعات موسيقية ستدهش جمهوره في القريب العاجل. جدير بالذكر أن الشاب علي صبري شارك في كثير من المقطوعات التراثية التي تحاكي تاريخ ومجد حضرموت الفني، الى جانب العادات والتقاليد التي كانت تمارس من قبل الصيادين ورواد البحر منذ القدم.

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