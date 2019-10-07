ننشر مواعيد رحلات اليمنية ليوم غدٍ الثلاثاء

الإثنين 7 أكتوبر 2019 طيران اليمنية كتب الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الثلاثاء عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين بحسب التالي :

رقم الرحله :605. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا . Advertisements رقم الرحله : 604. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1300 ظهرا. الوصول: 1545 عصرا. رقم الرحله :601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا. رقم الرحله :600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء .

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