مكتب الزراعة في المهرة يوزع للمزارعين في المسيلة بذور وأسمدة مقدمة من البرنامج السعودي

الإثنين 7 أكتوبر 2019

البرنامج السعودي

كتب الخليج 365

وزع مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة، وبرعاية المحافط الشيخ راجح باكريت، اليوم بذور القمح والأسمدة للمزارعين في مديرية المسيلة، مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وقال مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس، سعيد علي القميري، إنه تم توزيع 120 كيسا من القمح عبوة 40 كيلو و240 كيس من السماد العضوي لمزارعي المديرية، كما جرى توزيع أدوية بيطرية بحضور الفنيين والمختصين .. مشيراً إلى أن البذور والأسمدة مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن مبادراته في دعم المزارعين وتحسين وتطوير القطاع الزراعي باليمن.

وأضاف أنه استفاد من هذا الدعم 120 مزارعا موزعين على ثمان مناطق هي "دحسويس - الفرط - رفيوت - حروثي- مغرات - مغيفون - خرسانه – تهير".

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وخلال اازيارة لهذه المناطق واثناء تدشين التوزيع، أبدى المزارعون ارتياحهم للزيارة وتفقد أوضاعهم من قبل قيادة مكتب الزراعة والري.

وأطلع مدير عام مكتب الزراعة ومندوب البرنامج السعودي ، على أهم المشاكل والصعوبات والاحتياجات التي تواجه المزارعين بوادي المسيلة، مقدمين بعض الطلبات الملحة التي تتعلق ببذور محاصيل الحبحب والبصل والطماطم والبطاطس وتوفير المرشات الظهرية لمكافحة الآفات التي تصيب محاصيلهم الزراعية بالضرر، حيث يعتمد سكان وادي المسيلة على الزراعة كمصدر دخل رئيسي .

وأكد القميري، أن المكتب سيعمل على توفير تلك الطلبات للمزارعين في أسرع وقت وتقديم كافة التسهيلات مع توفير حراثة خاصة لمزارعي الوادي .

كما قام مدير عام الزراعة والوفد المرافق له بزيارة لسد المسيلة للاطلاع على الأضرار التي تعرض لها جراء سيول إعصار لبان 2018م، مطلعين على قنوات تصريف المياه التي تحتاج لصيانة وإصلاح.

رافقه خلال الزيارة عضوا المجلس المحلي لللمديرية سعيد قعيطي وكرامة صالح ومندوب البرنامج السعودي عماد السامعي و مدير الزراعة بمديرية المسيلة سعيد كرامه باكثير، ومحمد ربيحان، واامرشد الزراعي عمر العامري، والفني البيطري سالم عليوان.