عاجل : شاهد بالفيديو ...انفجار عنيف يهز مكة المكرمة قبل قليل وتحذيرات للمواطنيين

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عدن - ياسمين التهامي - وثَّق مقطع فيديو، لقطة مُهيبة للبرق في سماء العاصمة المقدسة اليوم الاثنين. ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على مكة المكرمة. جديد "الخليج 365": Advertisements لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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