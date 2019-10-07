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عبدالملك المخلافي ينشر خلاصة الوضع في اليمن بتغريدة

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عدن - ياسمين التهامي - أوضح مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي في تغريدة له في صفحتة الشخصية بتويتر أن ‏ الوطن والشعب يتعرض لنكبات جديدة تُراكِم الآثار الفادحة للنكبة الكبرى التي مثلها انقلاب الحوثي.

واضاف المخلافي ان المعاناة تزداد ونبتعد عن الطريق الذي يخلص وطننا من اثار نكبته ويستعيد له عافيته. 

  جديد "الخليج 365":

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

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واختتم بالقول وكأن ما حدث ويحدث ليس كاف لتحريك الضمير الجمعي لليمنيين ومؤسساتهم الرسمية والحزبية للمراجعة والتوحد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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