شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك المخلافي ينشر خلاصة الوضع في اليمن بتغريدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أوضح مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي في تغريدة له في صفحتة الشخصية بتويتر أن الوطن والشعب يتعرض لنكبات جديدة تُراكِم الآثار الفادحة للنكبة الكبرى التي مثلها انقلاب الحوثي.
واضاف المخلافي ان المعاناة تزداد ونبتعد عن الطريق الذي يخلص وطننا من اثار نكبته ويستعيد له عافيته.
جديد "الخليج 365":
واختتم بالقول وكأن ما حدث ويحدث ليس كاف لتحريك الضمير الجمعي لليمنيين ومؤسساتهم الرسمية والحزبية للمراجعة والتوحد.
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