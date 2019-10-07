شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بالدليل القاطع "محمد بن سلمان قتل الحارس الشخصي لوالده" .. صحيفة بريطانية شهيرة تكشف... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة “القدس العربي” اللندنية معطيات مثيرة جدا حول الموت المفاجئ للحارس الشخصي للملك السعودي ورجل ثقته برصاصة منطلقة من مسدس أحد أصدقائه إثر شجار نشب بينهما.



الصحيفة قالت نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن الرواية الرسمية السعودية مجانبة للصواب تماما، مؤكدة أن الأمر يتعلق بعملية اغتيال مدبرة جرت بتعليمات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصيا.

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وأضافت الصحيفة أن مرض العاهل السعودي وعدم ثقته في أبنائه ورجالات الدولة جعله يعتمد بشكل كلي على حارسه الشخصي اللواء الفغم والذي بات ينقل إليه حقيقة الأوضاع داخل المملكة والتطورات الميدانية للحرب في اليمن، خاصة وأن الملك سلمان أصبح عاجزا عن التحرك ويمضي جل وقته نائما بعد تناول الأدوية والمسكنات.



وقالت مصادر “القدس العربي” أن اللواء المقتول كان عازما على إيصال رسالة من عدد من الضباط السعوديين الرافضين لسياسة بن سلمان وكذا الهجمات التي باتت تتعرض لها منشآت المملكة من طرف الحوثيين، وهو ما لم يرق لولي العهد ليقرر تصفيته.



واعتبرت المصادر أن الرواية الرسمية السعودية مستحيلة وأقرب إلى الخيال، خاصة وأن اللواء الفغم كان نادرا ما يغادر القصر الملكي وإن فعل ذلك يكون مرافقا بفرقة أمنية بسبب حساسية منصبه.