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عدن - ياسمين التهامي - الديوان الملكي السعودي يعلن هذا الأمر والحزن يخيم على السعودية

Advertisements علن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، عن وفاة إحدى الأميرات، ناعيًا إياها ومعلنًا موعد الصلاة عليها.

وأصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

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