شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع القوات السعودية تصل عدن لانهاء الانقلاب..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طلائع القوات السعودية تصل عدن لانهاء الانقلاب..صور

كشفت وكالة ”رويترز“، اليوم الإثنين، نقلًا عن مسؤولين محليين، السبب وراء ما تردد عن وجود قوة عسكرية سعودية في عدن، ضمن اتفاق وشيك بين ”الشرعية“ والمجلس الانتقالي الجنوبي في الحوار الجاري بينمها في جدة.

ونقلت الوكالة عن المسؤوليْن أن السعودية قدمت اقتراحًا لضم المجلس الانتقالي إلى حكومة عبد ربه منصور هادي.

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وقالت الوكالة إن القوة السعودية في عدن ستكون مهمتها الإشراف على تكوين قوة أمنية محايدة في المدينة.

ويجري وفد من المجلس الانتقالي وممثلون عن الحكومة ، محادثات غير مباشرة منذ شهر في جدة بإشراف ورعاية من المملكة العربية السعودية.

وقالت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على تويتر، إنه قد يتم التوقيع على اتفاق في جدة في غضون بضعة أيام.

وانسحبت قوات الامارات من عدن يوم امس لتغادر البلاد