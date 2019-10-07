شكرا لقرائتكم خبر عن جنود يغتصبون الفتيات بشكل بشع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

غتصب اثنان من الجنود فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة جوار معسكر سورتني للنازحين بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور يوم الاربعاء.

و قال قيادي بمعسكر النزوح لراديو دبنقا إن اثنين من أفراد القوات المسلحة قاما يوم الأربعاء باغتصاب فتاة قاصر وهي نازحة بمزرعة تقع جوار المعسكر. وقال ان الضحية تم نقلها الي مستشفى اليوناميد بمعسكر سورتني، ثم حولت الى مستشفى كبابية الملكي لتلق العلاج.

وأوضح أن بلاغا بالحادث تم فتحه لدى شرطة كبكابية تحت الرقم 9/ 34 ب.

وفي غرب جبل مرة إغتصب رعاة فتاتين تبلغان من العمر (13و14) سنة يوم السبت بولاية وسط دارفور.

ووقع حادث الاغتصاب في منطقة خلوية تقع شمال مدينة نيرتتي حيث ذهبت الفتاتان، وهما نازحتين من معسكر شالية لتلك المنطقة لجمع الحطب. وبحسب البلاغ المفتوح لدى الشرطة، فإن خمسة من الرعاة ارتكبوا جريمة الاغتصاب.

وتعود تفاصيل الحادث الى خروج الفتاتين يوم السبت مع (6) فتيات أخريات للخلاء لجمع الحطب وهناك قابلهم (5) من الرعاة يرتدون الزي العسكري. وبحسب أسر الضحايا فقد قام الرعاه في البدء بإطلاق نار كثيف في الهواء تبعه عملية مطارة للفتيات تمكنوا في النهاية من اللحاق بإثنين منهن، وقاموا بإغتصابهن بالتناوب. واوضحوا أن الكشف الطبي أثبت واقعة الاغتصاب، بعد أن تم نقل الفتاتين للمستشفى وفتح البلاغ لدى الشرطة.