شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يجتمع مع رئيس لجنة اعادة الانتشار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم الإثنين لقاءا مع الجنرال المتقاعد أباهيجيت جوها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، واستعراض الدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق. Advertisements

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