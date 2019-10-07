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عدن - ياسمين التهامي - وكالة عالمية تكشف عن اتفاق بعدن لعودة الشرعية
أكدت وكالة عالميةاقتراب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وما يسمى بالمجلس الانتقالي من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع على السلطة في مدينة عدن الساحلية.
وبحسب وكالةرويترز فإن القوات السعودية ستمنح سيطرة مؤقتة على المدينة.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين اثنين في الحكومة اليمنية قولهم إن السعودية قدمت اقتراحا لضم المجلس إلى حكومة هادي على أن تنتشر قوات سعودية في عدن للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة في المدينة، فيما أكد مصدر ثالث وجود تقدم في محادثات جدة، التي تدور ضم المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة وتهدئة التوتر وإعادة نشر القوات“.
وقالت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على تويتر إنه قد يتم التوقيع على اتفاق في جدة في غضون بضعة أيام.
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