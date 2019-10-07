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وكالة عالمية تكشف عن اتفاق بعدن لعودة الشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - وكالة عالمية تكشف عن اتفاق بعدن لعودة الشرعية

أكدت وكالة عالميةاقتراب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وما يسمى بالمجلس الانتقالي من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع على السلطة في مدينة عدن الساحلية.

وبحسب وكالةرويترز فإن القوات ستمنح سيطرة مؤقتة على المدينة.

 

 

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ونقلت الوكالة عن مسؤولين اثنين في الحكومة اليمنية قولهم إن السعودية قدمت اقتراحا لضم المجلس إلى حكومة هادي على أن تنتشر قوات سعودية في عدن للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة في المدينة، فيما أكد مصدر ثالث وجود تقدم في محادثات جدة، التي تدور ضم المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة وتهدئة التوتر وإعادة نشر القوات“.

وقالت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على تويتر إنه قد يتم التوقيع على اتفاق في جدة في غضون بضعة أيام.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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