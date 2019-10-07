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عدن - ياسمين التهامي - سياسي جنوبي : المعلومات عن نتائج حوار جدة مفبركة.. وهذا ما خرج به ..!

Advertisements ال السياسي والكاتب الجنوبي د.حسين لقور ان المعلومات التي تتحدث عن نتائج حوار جدة مفبركة.



واضاف لقور على صفحته بتويتر : انقضى وقت طويل حتى أقرت حكومة المنفى اليمنية بالمفاوضات القائمة بينها و بين #المجلس_الانتقالي_الجنوبي ، الآن أوعزت إلى أتباعها بنشر معلومات مفبركة عن ذلك الحوار.



واكد لقور بقوله: الحقيقة هي أن الاتفاق يقضي بتولي التحالف الإشراف على إدارة الجنوب بموجب الإتفاق الذي سيتم بين الإنتقالي والشرعية ..



وكان نشطاء الشرعية قد روجوا على صفحات الانترنت ان من مخرجات جدة إعادة حكومة الإخوان الى عدن ومشاركة الانتقالي في الحكومة.

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