شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تعلن قتلها جنود سودانيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مقتل وجرح عدد من الجنود السودانيين في استهداف طال تجمعاتهم غرب مدينة تعز. ووفقا لقناة “المسيرة” التابعة للجماعة فإن “قوات تابعة للحوثيين قصفت بالصواريخ عند منتصف ليل الأحد الاثنين 7 أكتوبر تجمعات للجنود السودانيين في مفرق الوازعية بمحافظة تعز”. Advertisements وأضافت أن القصف الصاروخي حقق إصابات مباشرة وأوقع عدداً من القتلى والجرحى من العسكريين السودانيين. يذكر أن السودان يشارك في قوات التحالف باليمن الذي تقوده السعودية بمشاركة رئيسية من الإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، ضد الميليشيا الحوثية .

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