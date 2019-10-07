شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سعودي اماراتي للتفاهم حول خطة سلام بعدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لقاء سعودي اماراتي للتفاهم حول خطة سلام بعدن
استقبل ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة .
وبحسب مصادر يمنية فقد نقل بن سلمان لبن زايد تفاصيل اخيرة لخطة سلام سعودية في عدن.
وكان بن سلمان قد التقى بالرئيس هادي مساء امس في لقاء غير معلن في الرياض.
ولم تشر وكالة الانباء الاماراتية صراحة لذلك لكنها قالت ان اللقاء ناقش القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء سعودي اماراتي للتفاهم حول خطة سلام بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.