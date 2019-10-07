اخبار الخليج / اخبار اليمن

لقاء سعودي اماراتي للتفاهم حول خطة سلام بعدن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سعودي اماراتي للتفاهم حول خطة سلام بعدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقاء سعودي اماراتي للتفاهم حول خطة سلام بعدن

استقبل ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية الشقيقة .

وبحسب مصادر يمنية  فقد نقل بن سلمان لبن زايد تفاصيل اخيرة لخطة سلام سعودية في عدن.

 

 

Advertisements

 

 

وكان بن سلمان قد التقى بالرئيس هادي مساء امس في لقاء غير معلن في الرياض.

ولم تشر وكالة الانباء الاماراتية صراحة لذلك لكنها قالت ان اللقاء ناقش القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء سعودي اماراتي للتفاهم حول خطة سلام بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا