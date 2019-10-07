شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سعودي اماراتي للتفاهم حول خطة سلام بعدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقاء سعودي اماراتي للتفاهم حول خطة سلام بعدن

استقبل ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة .

وبحسب مصادر يمنية فقد نقل بن سلمان لبن زايد تفاصيل اخيرة لخطة سلام سعودية في عدن.

Advertisements

وكان بن سلمان قد التقى بالرئيس هادي مساء امس في لقاء غير معلن في الرياض.

ولم تشر وكالة الانباء الاماراتية صراحة لذلك لكنها قالت ان اللقاء ناقش القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.