شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي يكشف بان الامارات ستسلم القيادة للسعودية بعد انسحابها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قيادي يكشف بان الامارات ستسلم القيادة للسعودية بعد انسحابها

قال الاعلامي نبيل الصوفي ان الإمارات ستسلم القيادة العسكرية الميدانية في عدن للجيش السعودي

واكد الصوفي صحة الانسحابات الإماراتية من عدن.

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وشدد الصوفي على ان الانتقالي في جده سيكون شريكا للرياض في عدن.

وتابع بالقول :" الرياض ستكون رسميا هي الشرعية في عدن من الاسبوع القادم، حتى تتم هيكلة الشرعية جيشا وحكومة.

ستسلم الامارات القيادة العسكرية الميدانية في عدن للجيش السعودي وتسحب جيشها، كما فعلت في سقطرى قبل سنة تقريبا.

‏كل الاكاذيب اللي راكمها لصوص الشرعية واخوانها ماعاد بتساوي بصلة فاسدة.

هشتاجات جاهلة، من الذين ظنوا ان الكذب يمكن تحويله صدقا بمجرد هشتاج ولايكات كثيرة.

‏انجز اولاد زايد المعركة العسكرية جنوبا وقالوا: سنبقى شمالا.. الجنوب الان مهمة الانتقالي والرياض.

الدعم التنموي لليمنيين سيبقى، كما بقي في سقطرى أيضا رغم انسحاب الجيش منها قبل سنة.